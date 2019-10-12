На этой неделе Sony скромно анонсировала новую игровую приставку PlayStation 5 следующего поколения. Сперва об этом написало издание Wired, а затем анонс появился в официальном блоге PlayStation, причем никаких традиционных презентаций не было, а лишь поверхностная информация относительно геймпадов и приблизительной даты начала продаж. Буквально через несколько дней после анонса PlayStation 5 стала доступна по предзаказу в нескольких магазинах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Бельгийская сеть магазинов Game Mania, не дожидаясь официального старта продаж, запустила процесс предзаказа - за депозит всего лишь в 50 евро пользователь покупает "место в очереди", которому достанется новая консоль одному из первых на территории Нидерландов и Бельгии. Правда, для того, чтобы внести депозит, потенциальным покупателям придется сходить в один из 76 оффлайн-магазинов сети, так как в онлайне предзаказы не принимаются. Ритейлер наверняка чувствует, что ажиотаж вокруг начала продаж PS5 будет не меньше, чем при покупке первых iPhone.



Предзаказ онлайн PlayStation 5 пока не доступен



Стоит отметить, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж - рождественские праздники 2020 года. Но учитывая стоимость прошлого поколения PlayStation, цена новинки ожидается в районе 400-500 долларов. Компания на многие годы усвоила урок с PlayStation 3, когда ее ценник в 2006 году был задран до 600 долларов, что было слишком дорого.

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