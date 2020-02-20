Компания Microsoft намерена выпустить собственный антивирус для iOS- и Android-устройств. Новое приложение - Defender ("Защитник") - будет главным образом служить для предотвращения вредоносных и фишинговых атак. Его релиз состоится позднее в этом году. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В компании признают, что встроенные в операционки Apple и Google системы защиты неплохо справляются со своими обязанности. "Они довольно безопасные, но это не то же самое, что безопасные, - сказал вице-президент Microsoft Роб Леффертс. - Вредоносные программы попадают и на эти платформы".

По словам Леффертса, пользователи запросто могут подхватить вирус, скачав приложение за пределами официального магазина Google Play. Defender поможет справиться и с фишингом (когда злоумышленники создают поддельные версии официальных сайтов с целью хищения данных у пользователей), сопоставляя реальные адреса страниц с "обманками". Как Defender будет бороться с вирусами на iOS, где возможности сторонних утилит очень ограничены, он не пояснил.

В прошлом году Microsoft выпустила для компьютеров Apple антивирус Advanced Threat Protection (ATP), который ранее был доступен только в "Защитнике Windows" на Windows 10. Приложение Defender ATP предлагает защиту от вирусов и угроз в режиме реального времени, а также позволяет полностью или частично просканировать операционную систему и файлы на предмет вредоносного кода. Пока эта утилита доступна только предприятиям.