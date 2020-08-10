Xiaomi отказалась от своего самого дорогого смартфона

Xiaomi отменила выпуск смартфона Mi Mix Alpha. Об этом основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) рассказал в своем аккаунте в Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопросы подписчиков о линейке смартфонов Mi Mix, предприниматель заявил, что в этом году новых аппаратов серии не выйдет, так как Xiaomi потребуется дополнительное время на их разработку. Лэй Цзюнь также заявил, что компания отказывается от широких продаж представленного осенью 2019 года смартфона Mi Mix Alpha. Аппарат считается одним из самых дорогих смартфонов на рынке в целом и в линейке компании в частности. Бизнесмен отметил, что девайс был исключительно исследовательским проектом, который достиг своей цели.

Объясняя закрытие своего проекта процессоров Xiaomi Surge, предприниматель заметил, что при разработке оборудования компания столкнулась с некоторыми трудностями. Однако Лэй Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi еще оценит перспективу запуска линейки процессоров для смартфонов.