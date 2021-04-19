Чего ожидать от предстоящей презентации Apple

Apple на презентации может представить новые iPad, AirPods и iMac Pro с фирменными процессорами. Как сообщили "Известиям" опрошенные эксперты, также компания может продемонстрировать гибридные устройства, совмещающие функции планшета, "умной" колонки и телеприставки, передает Day.Az.

Другие эксперты убеждены, что Apple покажет гибридные устройства. Одно из них сможет совмещать функции "умной" колонки и телеприставки Apple TV.

Мероприятие состоится 19 апреля в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса в мире. Директор программного менеджмента Parallels Александр Пацай отметил, что презентация в этот раз пройдет без неординарных анонсов и Apple, скорее всего, не представит автомобильные разработки.

"Для презентации продукта в совершенно новой для компании категории Apple найдет другую дату в постэпидемиологические времена. Это позволит позвать журналистов, показать им продукт, дать потрогать его, прокатиться. Всё это не вписывается в формат часовой видеопрезентации, о которой предупредили за неделю", - сказал Пацай.