Sony расскажет о будущем PlayStation 5

Sony анонсировала новую презентацию, посвященную PlayStation. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Онлайн-мероприятие PlayStation Showcase намечено на 9 сентября, оно стартует в 00:00 по бакинскому времени и продлится 40 минут. Представители компании заявили, что посвятят презентацию продуктам и сервисам, над которыми Sony работала в последнее время.

"Вы были ужасно терпеливы, и мы благодарим вас за это", - говорится в анонсе. Sony обещает рассказать о будущем PlayStation, показать новые продукты от PlayStation Studios, а также раскрыть даты выхода некоторых игр и их обновлений.

В сообщении уточняется, что мероприятие обойдется без анонса нового поколения гарнитуры виртуальной реальности. "Но по-прежнему будет много отличных игр для PS5 от крупных и мелких разработчиков", - заметили авторы. Наблюдать за событием можно будет через трансляцию на YouTube и в Twitch.