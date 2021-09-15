Эксперты разочарованы iPhone 13 и 13 Pro Max: Apple словно в спячке

Компания Apple показала iPhone 13 и 13 Pro Max с новыми процессорами и камерами. Фанаты и пользователи не скрывают разочарования, а многие IT-эксперты назвали это тупиком. Новые гаджеты оказались теми же "яблоками" - только в профиль. Главное отличие от предыдущих моделей в том, что впервые их практически нет. Все о новом гаджете рассказали американские и российские техноблогеры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я не понял, что нового. Если вы полетите с экспедицией Илона Маска на Марс и включите там презентацию Apple, то там снова будут говорить: "Самый тонкий, самый быстрый, самый мощный". Слова ровно те же самые, iPhone выглядят абсолютно одинаково, - заявил эксперт по информационным технологиям Николай Турубар. - Я с таким равнодушием давно не смотрел ни одну презентацию Apple. Как будто там все остановилось, как будто их затронула пандемия. Как будто они в заморозке, в спячке".

"Apple фокусируется только на форме, на цвете, но они не идут ни на какой инновационный риск, как некоторые другие компании, которые делают складывающиеся напополам телефоны, планшеты с множеством экранов. Но Apple не рискует, - отметил блогер Артуро Монлуи. - Каждый раз еще со времен Стива Джобса Apple презентовала какую-то инновацию, которая для людей становилась событием. Все, этого больше нет, никаких новшеств, никаких попыток отыскать пути, чтобы привлечь новых клиентов".

Тем не менее некоторые эксперты отмечают, что новинка все равно вызывает интерес.

"Камеры стали еще лучше. Я давно использую iPhone в качестве профессионального оборудования. Они стали более светосильными. Во-вторых, благодаря новому процессору улучшилась вычислительная фотография и видеография - то есть в даже тяжелых условиях они будут вытаскивать еще больше деталей. И появился ночной режим", - оценил эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов.