https://news.day.az/hitech/1385074.html США запустили самый мощный в истории спутник - ВИДЕО
США запустили самый мощный в истории спутник - ВИДЕО
Самый мощный в истории спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 запустили Соединенные Штаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, речь идет о новинке из семейства Landsat - именно эти спутники обеспечивают непрерывное изображение Земли последние полвека.
Landsat 9 будет вращаться вокруг Земли на дистанции в 700 километров над полюсом, он будет полностью снимать всю планету каждые 16 дней.
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