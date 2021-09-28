США запустили самый мощный в истории спутник

Самый мощный в истории спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 запустили Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, речь идет о новинке из семейства Landsat - именно эти спутники обеспечивают непрерывное изображение Земли последние полвека.

Landsat 9 будет вращаться вокруг Земли на дистанции в 700 километров над полюсом, он будет полностью снимать всю планету каждые 16 дней.