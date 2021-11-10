Глава Apple рассказал о своих взглядах на криптовалюту
Глава Apple Тим Кук признался, что владеет криптовалютой, но интересуется этим видом средств исключительно с "личной точки зрения". Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я считаю разумным владеть ею как частью диверсифицированного портфеля. Кстати, я не даю никому инвестиционных советов", - заявил Кук.
Он рассказал, что "в течение некоторого времени интересовался криптовалютами и тщательно исследовал эту тему. Он отверг предположения о том, что Apple планирует интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг.
Глава компании также исключил возможность покупки Apple криптовалюты на корпоративные средства в качестве инвестиции.
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