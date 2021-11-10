Глава Apple рассказал о своих взглядах на криптовалюту

Глава Apple Тим Кук признался, что владеет криптовалютой, но интересуется этим видом средств исключительно с "личной точки зрения". Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю разумным владеть ею как частью диверсифицированного портфеля. Кстати, я не даю никому инвестиционных советов", - заявил Кук.

Он рассказал, что "в течение некоторого времени интересовался криптовалютами и тщательно исследовал эту тему. Он отверг предположения о том, что Apple планирует интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг.

Глава компании также исключил возможность покупки Apple криптовалюты на корпоративные средства в качестве инвестиции.