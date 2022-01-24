Huawei представила походное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков - ФОТО
Huawei представила походное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков, выдающее 100 Вт мощности.
Оно совместимо с большинством смартфонов, поддерживающих сверхбыструю зарядку, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Huawei начала продавать в Китае новое походное зарядное устройство, выдающее 100 Вт мощности. Оно характеризуется габаритами 55 х 55 х 28,3 мм и массой 135 граммов. Внутри установлен чип, автоматически определяющий поддерживаемые подключенным устройством протоколы зарядки и подстраивающий параметры в соответствии с этим.
Устройство совместимо с протоколами SCP, FCP и QC2.0. Помимо основного режима 20 В 5 A поддерживаются также следующие режимы: 5 В 2 A, 9 В 2 A, 10 В 2,25 A, 10 В 4 A, 11 В 5 A, и 11 В 6 A. В комплект поставки устройства входит кабель USB Type-A/USB Type-C длиной 1 метр. Стоимость зарядного устройства составляет 63 доллара.
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