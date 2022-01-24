Huawei представила походное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков, выдающее 100 Вт мощности.

Оно совместимо с большинством смартфонов, поддерживающих сверхбыструю зарядку, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Huawei начала продавать в Китае новое походное зарядное устройство, выдающее 100 Вт мощности. Оно характеризуется габаритами 55 х 55 х 28,3 мм и массой 135 граммов. Внутри установлен чип, автоматически определяющий поддерживаемые подключенным устройством протоколы зарядки и подстраивающий параметры в соответствии с этим.