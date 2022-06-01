Абоненты Bakcell первыми в Азербайджане смогут приобрести eSIM. Это избавит их от необходимости использовать физическую пластиковую SIM-карту.

eSIM, будучи технологией SIM нового поколения, создает новые возможности для подключения к мобильной сети Bakcell и упрощает использование услуг связи. Более того, благодаря eSIM, можно использовать несколько номеров даже на смартфонах, поддерживающих одну физическую SIM карту.

Чтобы купить виртуальную SIM-карту с номером Bakcell или перенести свой номер Bakcell на виртуальную SIM-карту, вам необходимо обратиться в один из официальных центров продаж Bakcell и отсканировать QR-код номера со своего смартфона.

Чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM, и узнать больше об услуге, перейдите на страницу www.bakcell.com/ru/esim

Отметим, что это уже вторая технологическая инновация, представленная Bakcell за последний месяц. Совсем недавно, компания впервые в Азербайджане запустила у себя в сети технологию VoLTE.