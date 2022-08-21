Запрет для пользователей WhatsApp

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая запретит пользователям делать скриншоты и захватывать видео с экрана при открытии файлов для однократного просмотра. Нововведение уже реализовано в бета-версии мессенджера для Android, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В будущей мобильной версии WhatsApp пользователи перед отправкой файла с однократным просмотром будут уведомлены о том, что получатель сможет открыть фото или видео лишь один раз и не сможет переотправить его кому-либо, сохранить, скопировать или сделать снимок экрана.

В текущей версии WhatsApp никаких таких уведомлений или предупреждений нет. Правда, при этом ничто не мешает получателю записать видео или сфотографировать контент на другой смартфон.