Google удалила расширения для Chrome и объяснилась

Американская компания Google удалила из официального магазина для браузера Chrome несколько вредоносных расширений. Как сообщает ArsTechnica, часть из них следила за пользователями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые подобные плагины выявили специалисты ИБ-компании McAfee. Опасные расширения были загружены в общей сложности более 1,4 млн раз. Они в том числе регистрировали посещения всех сайтов со стороны жертвы.

Плагины якобы выполняли такие функции, как стриминг сериалов с сервиса Netflix нескольким пользователям одновременно, возможность делать скриншоты и автоматически находить купоны для экономии на покупках.

В результате исследования эксперты McAfee выяснили, что расширения отправляли адреса сайтов на сервер злоумышленников вместе с уникальным идентификатором браузера пользователя и сведениями о его геолокации. Для скрытия своих истинных намерений расширения были запрограммированы на "спящий режим" - первые 15 дней после установки они выполняли только полезные функции.