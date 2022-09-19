PlayStation VR 2 не получит обратную совместимость с играми прошлого поколения

Старший вице-президент отдела планирования и управления платформами Sony Хидеаки Нишино в ходе официального подкаста PlayStation заявил, что PlayStation VR2 не будет поддерживать игры для первого поколения устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Разработка игр для PlayStation VR 2 требует совершенно иного подхода, чем для оригинального PlayStation VR", - отметил Нишино. По его словам, игры для оригинальной PlayStation VR несовместимы с VR 2, потому что свежая гарнитура разработана для того, чтобы обеспечить "новый уровень виртуальной реальности".

Релиз PlayStation VR 2 намечен на начало 2023 года, однако точная дата пока не называется.

Как отмечают СМИ, отсутствие обратной совместимости не означает, что разработчики не смогут переносить свои игры на PlayStation VR 2. Например, разработчики Marvel's Iron Man VR, Superhot VR, Resident Evil 7, Skyrim VR и других игр при желании смогут выпустить ремастер для актуальной платформы.