Xpeng представил кроссовер с самой быстрой зарядкой в мире

Китайская компания Xpeng представила на домашнем рынке электрический кроссовер G9. Об этом сообщает Cascoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина модели составляет 4891 мм, ширина - 1937 мм, а высота - 1680 мм. В салоне автомобиля могут разместиться пять человек, включая водителя. Кроссовер оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными вместе 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.

Автомобиль будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. Заднеприводные модификации кроссовера оснащаются электромотором мощностью 308 л.с. В комплектации Standart запас хода составляет 570 км. Полноприводные модификации приводятся в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такая версия способна проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.

По данным компании, Xpeng G9 оснащается 800-вольтовым зарядным устройством, благодаря чему может похвастаться самой высокой скоростью зарядки среди серийных электромобилей. Пять минут зарядки могут дать кроссоверу дополнительные 200 км пробега. На то, чтобы зарядить батарею от 10% до 80% уйдет около 15 минут.