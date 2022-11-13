Twitter приостановил подписку с синей галочкой

В Twitter временно нельзя оформить платную подписку, в которую входит платная галочка верификации, передает Day.Az со ссылкой на daily.afisha.ru.

Основная причина - фейковые аккаунты. Раньше синюю галочку могли получить только знаменитости, политики и бренды, однако с подпиской эта опция стала доступна всем, и появилось множество аккаунтов, выдающих себя за популярных личностей.

Руководство соцсети планирует понять, как быть с фейковыми страницами. После этого подписку должны вернуть. При этом официальных комментариев от пресс-службы Twitter или новоиспеченного владельца соцсети Илона Маска пока не последовало.