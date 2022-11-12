Новый смартфон на Android согнули во время теста на прочность

Популярный техноблогер JerryRigEverything проверил новый смартфон Asus ROG Phone 6 Pro на прочность, и выяснил, что гаджет крайне плохо выдерживает любые физические воздействия. Ролик опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике блогер продемонстрировал, как корпус смартфона легко гнется двумя ладонями без особых усилий. Гаджет провалил тест на прочность, потому что в итоге смартфон полностью сломался.

Поэтому покупателям ROG Phone 6 Pro с мобильной операционной системой Android 12 посоветовали быть осторожными и не носить гаджет в заднем кармане штанов, чтобы случайно не сломать устройство.

JerryRigEverything позже разобрал аппарат и показал, что у Asus ROG Phone 6 Pro нет внутреннего металлического каркаса, который бы выполнял функцию элемента жесткости. Также оказалось, что у новинки два отдельных аккумулятора, расположенных в верхней и нижней частях корпуса. Все эти факторы повлияли на легкость разлома гаджета.