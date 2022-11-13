Создатели культовой Max Payne рассказали о разработке новой игры

Финская компания Remedy, создавшая серию Max Payne, сообщила, что заключила соглашение с издательством 505 Games о совместной разработке и издании новой игры - Control 2. Об этом говорится на сайте разработчика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что игру, ранее известную под кодовым именем Heron, создают для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, а также для ПК. Изначальный бюджет разработки Control 2 составляет €50 млн. Утверждается, что пока проект находится на стадии концептов.

Согласно информации от разработчика, Control 2 создается на Northlight, проверенном движке Remedy. Именно этот движок использовался при создании предыдущих двух игр студии - Quantum Break и Control.

В компании уточнили, что, благодаря партнерству, затраты на производство, рекламу и развитие игры после релиза 505 Games и Remedy разделят поровну. Такое же соглашение стороны заключили и на доходы с продаж игры. Финская компания займется изданием игры на ПК, а итальянская - на консолях Sony и Microsoft.

Оригинальная Control вышла в 2019 году на PS4, Xbox One и ПК. Шутер от третьего лица с элементами фантастики и мистики получил высокие оценки критиков и хорошие отзывы со стороны игроков.