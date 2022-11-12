Компания Цукерберга отказалась от разработки секретного гаджета

Американская компания Meta отказалась продолжать работу над экраном Portal для видеозвонков и двух моделей умных часов. Как сообщает The Verge со ссылкой на источники в корпорации, решение связано с массовыми увольнениями, передает Day.Az.

После сокращения в корпорации Марка Цукерберга более 11 тыс. человек стало понятно, что многие из сотрудников трудились именно над устройствами, рассказали источники. Пока компания официально не прокомментировала закрытие проектов.

Meta представила умные экраны Portal как устройства для дома в 2018 году, но в июне 2022 года решила позиционировать дисплеи как продукт для бизнеса.

По неофициальной информации, умные часы от Meta имели две камеры для видеозвонков и должны были выйти весной 2023 года. Ожидалось, что секретный гаджет будет стоить около $349.