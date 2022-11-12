Стало известно о проблемах с разработкой поисковика от Apple

Американская компания Apple продолжает разработку поисковика, который бы смог стать конкурентом подобного инструмента от Google, несмотря на уход специалиста по этим системам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

"Apple все еще по крайней мере четыре года до запуска потенциальной замены поиска Google. Эта разработка, несомненно, потребует значительного увеличения бюджета команды", - говорится в статье.

Отмечается, что с целью создать собственный поисковик в 2018 году Apple приобрела новостной стартап Laserlike, который был основан группой бывших инженеров Google. Однако источники сообщили, что теперь основатели Laserlike вернулись в Google.

Согласно информации издания, соучредитель Laserlike Шринивасан Венкатачари внутри Apple работал старшим директором поисковой группы компании, и под его подчинением были минимум 200 сотрудников.

Источники пояснили, что в настоящее время Венкатачари работает в Google вместе с другими соучредителями Laserlike. Однако пока неизвестно, над чем конкретно работают бывшие сотрудники Apple внутри Google.

По мнению источников, Apple теперь может пойти на более простой вариант и заключить сделку с поисковиком Bing от Microsoft.