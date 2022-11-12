Представлен первый в мире планшет с цветным экраном на электронных чернилах

Компания Dawo Technology представила первый в мире планшет с цветным экраном на электронных чернилах E Ink Gallery 3, который пока что не имеет названия. Кампания по сбору средств на его выпуск начнется на площадке Kickstarter уже 15 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, диагональ экрана составляет 8 дюймов при разрешении 1920 х 1440 пикселей и плотности 300 пикселей на дюйм. Экран имеет четыре режима работы, включая HD, стандартный, экстремальная скорость и черно-белый. Частота обновления в режиме HD составляет около 1,5 секунды. Этот режим рекомендуют, например, когда планшет используется в качестве цифровой фоторамки. Черно-белый режим в основном используется для чтения.

Корпус этого планшета изготовлена из алюминиевого сплава. Планшет построен на базе неизвестной восьмиядерной однокристальной системы, а также оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Габариты устройства составляют 181,45 х 159,29 х 6,95 мм. Планшет работает под управлением операционной системы Android 11, имеет разъём USB-C и слот для карт памяти. Разрешение камер составляет 8 и 5 Мп. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч.

В апреле этого года компания E Ink анонсировала цветную электронную бумагу нового поколения Gallery 3. Она изначально предназначалась для электронных книг, а также планшетов. Такие экраны могут отображать больше 50 тыс. оттенков.

Остальные подробности о новинке, включая название и цену, будут опубликованы через три дня.