Tesla столкнулась с массовыми жалобами американцев

Американцы начали жаловаться на отказы Tesla от установки уже оплаченных солнечных панелей. Как передает Day.Az об этом сообщает издание Electrek.

Подразделение Tesla, отвечающее за установку солнечных панелей на крышах жилых домов, рассылает клиентам, которые уже оплатили услугу, уведомления об отказе. Компания объясняет причину закрытием бизнеса в регионе клиента. Вернуть деньги за установку панелей Tesla обещает в течение 7-10 дней.

"Благодарим вас за интерес к Tesla Solar. В ходе изучения проекта наша команда выяснила, что ваш дом находится в районе, который мы больше не обслуживаем. Поскольку мы не можем выполнить ваш заказ, мы оформили отмену. Полный возврат депозита будет проведен в течение 7-10 рабочих дней. Денежные средства вернутся на счет карты, с которой проводилась первоначальная оплата", - гласит сообщение компании.

По данным Electrek, такие уведомления клиенты Tesla получили в Калифорнии, Орегоне и Флориде. Отказы получили даже те люди, которые совместно с Tesla утвердили проекты по модернизации своих домов с местными властями.

Примечательно, что Tesla стала отказывать не только в установке новых панелей, но и в обслуживании уже работающих систем. В последнем случае, компания рекомендует клиентам решать проблемы через подрядчиков Tesla, которые занимались монтажом солнечных панелей.

Electrek пишет, что данное поведение Tesla говорит о решении компании закрыть бизнес, связанный с солнечными панелями.

На момент публикации новости Tesla не прокомментировала ситуацию