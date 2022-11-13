Новый смартфон Vivo назвали «королем» мобильной фотографии

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter серию фотографий, сделанных на неанонсированный смартфон Vivo X90 Pro+. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru по мнению информатора, после релиза китайский флагман станет следующим "королем" мобильной фотографии,

В общей сложности Ice Universe опубликовал более 20 снимков, сделанных в разных условиях. Наибольшей похвалы инсайдера удостоились фотографии, сделанные в ночное время. Блогер назвал их "потрясающими" из-за "очень чистой сцены".

"Делюсь некоторыми образцами неотредактированных фотографий, сделанных на Vivo X90 Pro+. После ознакомления с ними вы поймете, почему я считаю, что этот смартфон станет следующим королем мобильных камер", - написал Ice Universe.

По слухам, Vivo X90 Pro+ получит четыре основные камеры: основной модуль на 50 Мп, 48-мегапиксельный модуль Sony IMX589 с широкоугольной оптикой, 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX758 с портретной линзой, а также 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B для оптического зума. Как минимум один из модулей - основной - получит оптику от Zeiss.

Презентация фотофлагмана Vivo состоится уже 22 ноября. Тогда же компания объявит стоимость новинки.