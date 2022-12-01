Маск лишит iOS-версию Twitter важной функции

Илон Маск не станет возвращать в iOS-версию Twitter платную подписку Blue из-за слишком высокой комиссии, которую Apple берет за покупки, сделанные внутри приложений. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналистам стало известно о новом решении Маска от анонимного источника, работающего в Twitter. По его словам, новый генеральный директор Twitter считает 30-процентную комиссию Apple "скрытым налогом".

Когда именно перезапустится подписка Blue, не сообщается. Однако информатор The Verge заверил, что кроме отсутствия поддержки iOS в ней появится ряд других изменений. Например, стоимость подписки округлится с $7,99 до ровно $8. Также сервис будет привязываться к номеру телефона пользователя - без него активировать подписку не получится.

Blue - это платная подписка в Twitter, активация которой открывает пользователям ряд привилегий перед обычными юзерами вроде синей галочки напротив никнейма.