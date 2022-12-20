Маска вызвали в Европарламент дать разъяснения

Председатель Европарламента Роберта Метсола в понедельник направила американскому предпринимателю Илону Маску письмо, в котором попросила его выступить в Европарламенте с разъяснениями, касающимися политики принадлежащей бизнесмену компании Twitter и одноименной соцсети.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила газета "Политико", в распоряжении которой имеется письмо Метсолы.

По сведениям издания, предполагается, что встреча пройдет в формате "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями. "Твиттер" играет центральную роль в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений, - приводит "Политико" фрагмент письма. - "Твиттер" не должен невольно становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Как отмечает "Политико", неизвестно, примет ли Маск приглашение.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал ряд изменений в соцсети, в том числе новые правила, касающиеся модерации контента. Так, в "Твиттере" был разблокирован ряд учетных записей, действие которых ранее было приостановлено.