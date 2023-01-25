Турецкий дрон Kizilelma совершил второй полет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, совершил второй испытательный полет. Об этом в своем Twitter сообщил технический директор компании Сельчук Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на очередном этапе испытаний протестировали систему идентификации беспилотного истребителя. Предполагается, что дрон сможет подавлять средства противовоздушной обороны противника и обеспечивать непосредственную поддержку наземных сил.

В декабре в Турции успешно испытали беспилотник Bayraktar Akinci с комплектом наведения Gokce. Аппарат успешно поразил цель бомбой Mk 83 с оборудованием, которое превращает свободнопадающий боеприпас в корректируемый.

В том же месяце дрон Kizilelma совершил первый полет. Перспективный беспилотник сможет нести ракеты класса "воздух-воздух" и работать вместе с пилотируемыми самолетами. Максимальная скорость аппарата составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки - 1,5 тонны.

Наземные испытания БПЛА Kizilelma провели в ноябре на авиабазе в провинции Текирдаг. Беспилотник совершил пробежку и автономное руление.