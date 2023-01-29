Sony обвинили во лжи

Вице президент Microsoft Фрэнк Шо обвинил Sony во лжи европейскому регулятору об условиях сделки между американской компанией и Activision Blizzard. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я слышал, что Sony утверждает людям в Брюсселе, что Microsoft не хочет предлагать им паритет в отношении Call of Duty, если мы купим Activision. Это далеко от истины. Мы ясно дали понять, что предложили Sony десятилетнее соглашение, обеспечивающее паритет по срокам выхода игр, контенту, функциям, качеству и любым другим аспектам", - заявил Шо.

Как утверждает Шо, Microsoft предлагала Sony закрепить свои предложения с помощью контракта, нормативных соглашений или других обязательств. Несмотря на это представители Sony в попытках помешать сделке Microsoft, о предложениях компании по сохранению франшизы Call of Duty для консолей PlayStation утверждают обратное.

Microsoft неоднократно заявляла, что не планирует делать из Call of Duty эксклюзив Xbox в том числе из-за того, что такое решение является экономически невыгодным. Кроме того, глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер ранее заявлял, что компания приобретает Activision Blizzard в первую очередь из-за ее доминирующей позиции в сегменте мобильных игр.

Ожидается, что окончательное решение о покупке компанией Microsoft студии Activision Blizzard будет принято в течение 2023 года.