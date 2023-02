Sony закроет сервис PS Plus Collection с бесплатными играми

Sony 9 мая закроет PS Plus Collection. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Известия..

В PS Plus Collection входит 18 бесплатных игр с PS4, доступных подписчикам PS Plus на PS5.

Отмечается, что игры останутся в коллекции пользователей с подпиской. Однако новые игроки не смогут пользоваться сервисом.

Среди доступных игр - Batman: Arkham Knight, Battlefield, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy.

Также в этом списке - XV Royal Edition, God of War, Infamous: Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Ratchet & Clank, Resident Evil 7: Biohazard, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End, Until Dawn.