Основатель Google Сергей Брин начал работу над альтернативой ChatGPT

Сооснователь Google Сергей Брин начал работу над возможным аналогом нейросети ChatGPT. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание ознакомилось со скриншотами, из которых следует, что Брин запросил доступ к коду фирменного чат-бота LaMDA. По данным двух источников Forbes, основатель Google хочет изучить данные, на которых обучается эта нейросеть.

Отмечается, что заявку одобрили десятки инженеров компании, в том числе не связанные с LaMDA. Таким знаком они пытались показать свое положительное отношение к работе Брина.

Предполагается, что возвращение Брина к работе и изучение кода LaMDA связано с попыткой Google создать конкурента нашумевшей нейросети ChatGPT, в которой Google видит угрозу.