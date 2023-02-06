Apple готовит самую дорогую модель iPhone под названием «Ultra»

Apple изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гурмана, iPhone Ultra станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, модель Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов. Предполагается, что он также получит улучшенную камеру и продвинутый процессор.

Намеком на скорое появление модели Ultra, по мнению Гурмана, может стать недавнее заявление генерального директора Apple Тима Кука, который сказал о том, что "люди готовы тратить деньги, чтобы получить лучшее в своем роде". Так он отреагировал на вопрос о проблеме постоянного увеличения цены на новые iPhone - если топовая модель 2017 года iPhone X с 256 ГБ стоила $1150, то за флагман 2022 года iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ на старте продаж придется выложить уже $1600.