Ближний Восток импортирует небольшие ударные дроны для недорогих высокоточных бомбардировок.

Loong 3 - это беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки с небольшими требованиями к посадочной площадке, высокой степенью автоматизации, длительным временем полета, высокой крейсерской скоростью и высокой эксплуатационной эффективностью.

Несущий несколько минометных снарядов, он превращается в наступательное оружие с функциями, подобными ракетам, для быстрого приближения и точного поражения целей противника. По сравнению с крылатыми ракетами, бомбами класса "воздух-земля" и другими неперерабатываемыми высокоточными ударными боеприпасами, Loong 3 можно многократно перерабатывать и повторно использовать, демонстрируя высокую экономичность, благодаря чему артиллерийские снаряды стоимостью 100 долларов поражают удар управляемой ракеты стоимостью 1 миллион долларов.

Ранее испытанный на Ближнем Востоке, этот БПЛА прошел различные испытания и независимую проверку, завоевав высокое признание военных. Смонтировали два 81-мм минометных снаряда и провели испытания сброса бомб на высоте 200 м и 700 м, точно попав в яблочко. Оснащенный четырьмя 60-мм минометными снарядами, он пролетел ночью на высоте более 2000 метров, прорвав защиту системы помех БПЛА, с четкой передачей изображения, и долетел до цели за 70 километров, пикировал и сбросил бомбы, поразив цель. цель точно и возвращение успешно.

LOONG3 имеет максимальную грузовая масса до 10 кг, максимальное время полета 200 минут и дальность управления более 60 км. Модулная конструкция компонентов планера обеспечивает быстрое развертывание в течение одной минуты. Независимая конструкция багажного отделения выдвижного типа обеспечивает быструю замену и гибкое расширение.

LoongUAV проектирует, разрабатывает, производит и продает профессиональные тактические дроны. Способен выполнять интеллектуальные, точные и разнообразные боевые задачи в условиях высокой опасности на поле боя. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.loonguav.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected]