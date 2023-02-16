В США заявили о намерении усилить флот дронами-камикадзе

Вашингтон изучает возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер в беседе с японской газетой Nikkey, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам Бергера, это оружие может быть развернуто против китайских военных кораблей в море на Тайване, для того чтобы заблокировать доступ противника к стратегически важным точкам.

Он также заявил, что в ближайшие годы США и Япония предметно изучат новые пути применения дронов-камикадзе, выразив мнение, что вскоре ими будут оснащены корабли американского флота, дислоцированные в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я думаю, что барражирующие боеприпасы в будущем будут играть весьма серьезную роль", - отметил военный.

В то же время Бергер высоко оценил обновленную стратегию национальной безопасности, принятую японским правительством в конце 2022 года, и подверг острой критике действия Китая после недавнего инцидента с аэростатами КНР в воздушном пространстве США.

"Когда одна страна нарушает твое суверенное воздушное пространство или территориальные воды и делает это постоянно, такое поведение нельзя назвать стабилизирующим ситуацию", - подчеркнул он.

Также Бергер добавил, что США продолжат углублять сотрудничество с Японией для усиления комплексного сдерживания Китая.