В Windows 11 нашли настройки энергопотребления

Инженеры Microsoft добавили в Windows 11 функцию отчета об энергопотреблении в приложениях. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа нашли новую функцию в актуальном обновлении 23H2. Возможность позволяет пользователю смотреть, сколько электроэнергии потребляет то или иное приложение. Опция доступна в разделе "Системные", подразделе "Заряд" и пункте "Использование батареи".

По словам авторов, в настройках системы можно увидеть страницу, на который генерируется отчет о потреблении энергии за последние 24 часа или 7 дней. Также здесь находится раздел "Использование батареи для каждого приложения", в котором можно посмотреть, сколько энергии расходует программа в активном состоянии и фоновом режиме.

Журналисты портала обратили внимание на раздел "Рекомендации по энергопотреблению", в которых система в автоматическом режиме может дать советы по использованию компьютера - например, снизить яркость экрана или установить настройки по переходу компьютера в спящий режим. По словам специалистов, новая особенность будет востребована среди пользователей ноутбуков.