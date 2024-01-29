Известный инсайдер уточнил дату выхода новых iPad и MacBook
Apple, скорее всего, выпустит новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air "примерно в конце марта" 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On от корреспондента и инсайдера Bloomberg Марка Гурмана.
Ожидается, что линейка iPad Air получит новый 12,9-дюймовый дисплей наряду с обновленной 10,9-дюймовой моделью. Также, по слухам, будущие модели будут оборудованы чипом Apple M2 для более высокой производительности. Никаких серьезных внешних изменений дизайна не ожидается.
В свою очередь, следующие 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro станут первыми iPad, оснащенными OLED-дисплеями. Технология OLED позволит следующим iPad Pro предложить повышенную яркость, более яркие цвета, более высокий коэффициент контрастности, более низкое энергопотребление и другие преимущества по сравнению с существующими моделями с ЖК-панелями.
Хотя нынешние 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air были выпущены с разницей в год из-за задержек производства, модели должны быть обновлены одновременно в марте этого года. Ключевой новой особенностью ноутбуков станет новейший чип Apple M3.
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