В мире стали больше покупать смартфоны

В четвертом квартале 2023 года на мировом рынке смартфонов было продано около 328 млн устройств, что на 8,6% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Omdia.

Рост в последнем триместре 2023 года оказался первым за последние девять кварталов. При этом общий объем поставок в 2023 году снизился на 3,5%, что подчеркивает текущие проблемы в виде глобальной инфляции и перебоев в цепочках поставок.

В четвертом квартале 2023 года Apple продемонстрировала лучший результат среди вендоров. Поставки компании достигли рекордных 78,7 млн единиц, что на 6,5% больше, чем за тот же период в 2022 году. Главный конкурент Apple, Samsung, зафиксировал снижение поставок на 9% за этот период по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Китайская компания Xiaomi показала годовой рост в 24%.

Ниже расположились Transsion (+74%), Oppo (+2,8%), Vivo (+1,7%), Honor (+13,5%), Motorola (+11,6%), Huawei (+64%), а также Realme (+7,1%).

Omdia прогнозирует потенциальные проблемы, которые могут привести к спаду рынка во второй половине 2024 года. Факторами, которые могут повлиять на восстановление отрасли, являются задержки в восстановлении экономики, политическая нестабильность и растущий спрос на подержанные и восстановленные смартфоны.

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