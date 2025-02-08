Названы самые продаваемые в мире смартфоны

Аналитики компании Counterpoint опубликовали рейтинг самых популярных смартфонов в мире по итогам 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первую строчку рейтинга занял iPhone 15. Базовые модели смартфонов Apple из года в год становятся лидерами. Например, по итогам 2023 года на первом месте был iPhone 14. Топ-3 также занимают iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro - аналогичная картина была в 2023 году, но с предшественниками этих моделей.

На четвертом месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A15 5G, который по продажам превзошел iPhone 16 Pro. Более доступный Galaxy A15 4G расположился на шестой строчке.

Седьмое место занял флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra. Эта модель впервые с 2018 года вернула флагманскую линейку Galaxy S в топ-10 самых популярных смартфонов в мире.

С восьмой по десятую строчки расположились iPhone 14, iPhone 16 Pro и ультрабюджетный Samsung Galaxy A05.

По мнению экспертов Counterpoint, производители продолжат уделять особое внимание возможностям искусственного интеллекта (ИИ) в своих устройствах. В 2025 году ИИ может стать ключевым фактором, способствующим росту продаж смартфонов.