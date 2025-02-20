Так выглядит первый в мире двуногий андроид

Clone Robotics, стартап с корнями в США и Польше, представил свою последнюю инновацию: робота Protoclone V1. Этот полноценный синтетический прототип человека с более чем 200 степенями свободы, 1000 миофибриллами (сократительными элементами мышечного волокна) и 500 датчиками. Соучредитель компании Дхануш Радхакришна называет его "отправной точкой для эпохи андроидов".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Protoclone V1 был представлен в коротком 40-секундном видео в соцсети X. На кадрах человекоподобный робот, подвешенный в мастерской, двигает конечностями. Ролик быстро набрал миллионы просмотров и вызвал широкое обсуждение. Реакции варьируются от восхищения до тревоги.

Сейчас роботы от Clone Robotics работают на пневматике, но компания собирается перейти на гидравлику. Это позволит сделать роботов мощнее, тише и с более мягкими движениями благодаря насосу мощностью 500 Вт, который разместят в груди андроида. Главная задача стартапа - создание полноценного человекоподобного робота, чьи внутренние механизмы будут повторять человеческие: кости, мышцы, сосуды и нервы.

Clone Robotics заявляет, что Protoclone V1 - это первый в мире двуногий мышечно-скелетный андроид. Однако Kengoro, разработанный лабораторией JSK Токийского университета в 2017 году, оспаривает это утверждение. Впрочем, Kengoro был в первую очередь создан как исследовательская платформа. Напротив, Clone Robotics нацелена на коммерческое применение своих творений. Компания сосредоточена на разработке антропоморфных андроидов для решения повседневных задач.