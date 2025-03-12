Пользователи Google Pixel пожаловались на полную зарядку смартфонов

Пользователи смартфонов Google Pixel пожаловались на некорректно работающую функцию ограничения зарядки для продления срока службы аккумулятора. Однако, как оказалось, функция работает именно так, как задумала компания Google, сообщает портал 4PDA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вопреки ожиданиям, устройства с активированной функцией иногда заряжаются до 100%, что вызвало недовольство у некоторых владельцев. Сообщения о проблеме начали появляться на форумах Reddit и Google Support, где пользователи связывали поведение смартфонов с мартовским обновлением Android.

Функция должна ограничивать зарядку до 80% для продления срока службы аккумулятора. Однако разработчики операционной системы с открытым исходным кодом GrapheneOS объяснили, что периодическая зарядка до 100% заложена в алгоритм работы системы. По словам экспертов, это необходимо для калибровки аккумулятора, что позволяет устройству корректно определять его емкость.

Google уточняет, что проблема возникла из-за неправильной работы перекалибровки в предыдущих версиях операционной системы и была устранена в обновлении Android 15 QPR2.