Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление в марте

Xiaomi в течение ближайших 10 дней выпустит финальное обновление операционной системы HyperOS 2 и 2.1 для ряда фирменных смартфонов. Об этом сообщает портал XiaomiTime, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, на скорое обновление прошивки могут рассчитывать владельцы Xiaomi 11, 12T, 12S Ultra, CIVI 2, Redmi K50 Ultra, K60E, K60 Pro, а также Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+.

Новая прошивка обеспечит повышение производительности и улучшение безопасности устройств. Также ожидается внедрение обновленных алгоритмов, способствующих увеличению срока службы аккумулятора, и улучшенного интерфейса с плавными анимациями, направленного на повышение удобства использования.

Судя по коду прошивок, речь идет об обновлении для китайских версий смартфонов с индексом CN. Когда для доступных на международном рынке версий этих устройств выйдет HyperOS 2 и 2.1, не уточняется.

HyperOS - операционная система на базе Android для устройств Xiaomi, Redmi и Poco. На HyperOS построены не только смартфоны и планшеты, но также телевизоры, системы умного дома, электронные игрушки, медицинские устройства и многие другие гаджеты компании.