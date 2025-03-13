В сеть просочилась информация о неанонсированном Samsung Galaxy Z Fold 7

Последние слухи обещают значительное обновление камеры в Samsung Galaxy Z Fold 7. Согласно утечкам, грядущий складной флагман получит основную камеру с разрешением 200 мегапикселей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание PhoneArena.

Хотя южнокорейский гигант Samsung пока хранит молчание о деталях нового поколения Galaxy Z Fold, инсайдерская информация указывает на ряд улучшений в дизайне и аппаратной части. Ожидается, что сердце Galaxy Z Fold 7 составит мощный процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

Однако самым заметным изменением, по всей видимости, станет камера. Galaxy Z Fold 7, как ожидается, сохранит тройную конфигурацию основной камеры, но главный сенсор получит заметное обновление. Вместо 50-мегапиксельного модуля, который использовался в Galaxy Z Fold 6, новинка сможет похвастаться 200-мегапиксельной матрицей.

Предполагаемая конфигурация камер Galaxy Z Fold 7 выглядит следующим образом:

- Основная камера: 200 Мп;

- Сверхширокоугольная камера: 12 Мп;

- Телефото камера: 10 Мп.

Фронтальная камера на внешнем экране, вероятно, останется 10-мегапиксельной, аналогично Galaxy Z Fold 6. Вопрос об улучшениях подэкранной камеры (UDC) остается открытым, есть вероятность, что разрешение снимков по-прежнему будет ограничено 4 Мп.

Стоит отметить, что Samsung уже имеет опыт использования 200-мегапиксельных камер в складных устройствах. Модель Galaxy Z Fold 6 Special Edition, выпущенная ранее, также оснащалась подобным сенсором, однако была доступна лишь в Южной Корее и Китае.

Ожидается, что анонс Samsung Galaxy Z Fold 7 состоится в июле. Помимо этого, компания также работает над складным смартфоном с тройным сгибом, который, по слухам, также увидит свет в этом году.