Ayaneo показала свой первый планшет с новейшим процессором Qualcomm
Компания Ayaneo анонсировала два новых игровых устройства на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3. Об этом сообщает портал 4PDA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Первая новинка - Ayaneo Pocket S2. Это портативная консоль с 6,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и металлическим корпусом с улучшенной системой охлаждения для стабильной работы чипа. Подробные характеристики устройства пока не раскрываются.
Ayaneo Gaming Pad - это первый планшет компании, оснащенный 8,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, а также стеклянной задней панелью и металлической рамкой. Также для планшета предусмотрен внешний раздвижной контроллер, в который вставляется планшет. Среди характеристик новинки отмечают шестиосевой гироскоп, наличие основной камеры на 50 Мп, дополненной ультраширокоугольным модулем на 13 Мп и селфи-камерой на 5 Мп.
Ожидается, что Ayaneo Pocket S2 поступит в продажу в конце марта, а Gaming Pad - в мае. Более детальная информация о ценах и характеристиках пока не уточняется.
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