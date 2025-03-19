В Starlink появился самый дешевый тариф

Корпорация SpaceX предложила ряду пользователей рекордно дешевый тариф для доступа в интернет через сервис Starlink. На это обратило внимание издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заметили журналисты, сервис Starlink может прислать письмо с предложением перейти на новый тариф стоимостью 10 долларов, или около 800 рублей. Для сравнения, базовый тариф сервиса спутникового интернета в США обходится в 12 раз дороже - 120 долларов.

Судя по Reddit, Starlink предлагает подключиться к такому тарифу тем абонентам, кто ранее пользовался спутниковым интернетом Илона Маска, но забросил его. Тариф стоит всего 10 долларов, но дает воспользоваться всего 10 гигабайтами в месяц. Каждый использованный гигабайт выше лимита обойдется в 2 доллара.

По словам журналистов, тариф подойдет в качестве источника резервного доступа в интернет и в поездках, так как его можно использовать по всему миру и в любом регионе присутствия Starlink. При этом на сайте сервиса такого предложения нет. Авторы PCMag напомнили, что в январе SpaceX представила тариф за 50 долларов, или около 4 тысяч рублей, в месяц, предлагающий интернет с лимитом 50 гигабайт.