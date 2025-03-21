Эксперты назвали ряд ошибок в определении положения спутников

Ошибки в определении положения спутников из-за неопределенностей в прогнозах космической погоды достигают тысячи километров.

Как передает Day.Az, об этом стало известно изданию SpaceNews.

Как заявил представитель оператора COMSPOC Дэн Олтрогге, безопасность пилотируемых полетов в космос требует точности определения положения спутников от 100 до 200 метров.

"Мы говорим о сотнях километров ошибок, которые действительно сводят на нет обеспечение безопасности космических полетов", - заметил специалист.

По его словам, имеет место разрыв между экспертизой инженеров, разрабатывающих спутники, и специалистов в области космической погоды.

"Вы не только неверно моделируете [атмосферное] сопротивление, вы еще и не получаете наблюдений, которые помогут вам восстановиться после этого", - сказал эксперт.

Специалист Массачусетского технологического института Уильям Паркер добавил, что ситуацию ухудшают внезапные маневры тысяч спутников системы Starlink, которые переходят на более высокие орбиты, которые из-за геомагнитных бурь компенсируют возросшее атмосферное сопротивление. Подобные маневры аппаратов, по его словам, делает бессмысленными прогнозы космической погоды на ближайшие 12-24 часов.

"Когда у вас одновременно маневрирует половина всех активных спутников, вы можете по сути выбросить весь этот анализ в окно", - сказал эксперт.