В Китае придумали "вечный двигатель" для автомобилей - ВИДЕО
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На дороге заметили электромобиль, который заряжается на ходу с помощью вентиляторов.
