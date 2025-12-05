Робот продемонстрировал челночный бег

Компания Figure AI ответила на вызов Tesla, опубликовал видео с гуманоидным роботом Figure 03, демонстрирующим короткую челночную пробежку.

Как передает Day.Az, обновление стало прямым ответом на вызов в социальных сетях. После публикации Tesla видео с андроидом Optimus, на котором, по оценкам аналитиков, была показана скорость около 13,5 км/ч, пользователь X Йоаким Вискинд тегнул основателя Figure Бретта Эдкока, написав: "Ваш ход". Эдкок принял вызов, опубликовав короткий ролик.

В то время как видео Tesla было сосредоточено на скорости движения, на видео Figure показано, как робот выполняет челночный бег, делая несколько шагов, прежде чем замедлиться, повернуться и ускориться в противоположном направлении. Видео Figure 03 демонстрирует настоящую фазу полета, когда обе ноги на мгновение отрываются от земли. Проще говоря, речь идет именно о беге, а не о ходьбе, что требует от робота создания значительного вертикального импульса и управления динамической неустойчивостью. Движения при этом выглядят настолько плавно, что в комментариях в X шутят про "актера в костюме робота".