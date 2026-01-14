Apple запустила подписку Creator Studio
Компания Apple представила новую подписку, которая ориентирована на пользователей, создающих контент. Она называется и включает сразу несколько приложений компании: Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor и MainStage.
Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, кроме того, Apple говорит о функциях искусственного интеллекта и премиальном контенте в Keynote, Pages и Numbers.
Все это стоит 13 долларов в месяц или 130 долларов в год. Есть бесплатный пробный период сроком на один месяц. Для студентов и преподавателей цена в разы ниже: 3 и 30 долларов соответственно. Новая подписка будет доступна уже с 28 января. Также стоит отметить, что с помощью функции семейного доступа до шести членов семьи могут совместно использовать все приложения и контент, входящие в состав Apple Creator Studio.
"Apple Creator Studio - это отличное решение, позволяющее творцам всех типов развивать свое мастерство и совершенствовать навыки, предоставляя легкий доступ к самым мощным и интуитивно понятным инструментам для видеомонтажа, создания музыки, креативной визуализации и визуальной продуктивности - все это дополнено передовыми интеллектуальными инструментами для улучшения и ускорения рабочих процессов. Никогда еще не было более гибкого и доступного способа начать работу с таким мощным набором творческих приложений для профессионалов, начинающих художников, предпринимателей, студентов и преподавателей, чтобы они могли создавать свои лучшие работы и исследовать свои творческие интересы от начала до конца", - говорится в сообщении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре