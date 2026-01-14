Apple запустила подписку Creator Studio

Компания Apple представила новую подписку, которая ориентирована на пользователей, создающих контент. Она называется и включает сразу несколько приложений компании: Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor и MainStage.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, кроме того, Apple говорит о функциях искусственного интеллекта и премиальном контенте в Keynote, Pages и Numbers.

Все это стоит 13 долларов в месяц или 130 долларов в год. Есть бесплатный пробный период сроком на один месяц. Для студентов и преподавателей цена в разы ниже: 3 и 30 долларов соответственно. Новая подписка будет доступна уже с 28 января. Также стоит отметить, что с помощью функции семейного доступа до шести членов семьи могут совместно использовать все приложения и контент, входящие в состав Apple Creator Studio.