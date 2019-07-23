Выщипывание волос в носу является одним из регулярных ритуалов для многих мужчин. И не случайно: вряд ли кому-то хочется ходить с зарослями в ноздрях - это и неэстетично, и неудобно. Но есть одна проблема - подобная процедура может нанести серьезный вред здоровью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Первое, что может произойти, после того, как вы выдернете парочку волос, - боль и неконтролируемые "чихи". Но это не самое главное. Волосяная луковица одного из бывших волосков скорее всего не поймет, куда ей теперь расти, и волос окажется под кожей. Все это может привести к образованию гнойников.

Не стоит забывать и о том, что волосы в носу выполняют функцию "фильтра". Благодаря им пыль и вирусы не проникают в организм. Но если волосы удалить, то у корней останется масса микроскопических вредителей. Вот почему, вырывая волос с корнем и оставляя на его месте пусть небольшую, но ранку, мы рискуем отправить всю партию микробов, скопившихся ранее, прямиком в кровеносную систему.

Вообще совершать какие-либо инвазивные действия в "треугольнике смерти" (так доктора именуют участок лица, ограниченный ртом, носом и носогубными складками) крайне не рекомендуется. Микробы - это меньшее из зол, порой такая самодеятельность приводит к летальным последствиям. Все дело в том, что в "треугольнике смерти" находится бессчетное количество сосудов артериальной и венозной сети, которые не оснащены клапанами. Вот почему любая зараза, попавшая отсюда в кровеносную систему, без проблем оказывается в человеческом мозге.

И что, теперь всегда ходить с "волосатым" носом? Учитывая все вышесказанное, это неплохой вариант. Но если растительность в ноздрях все же доставляет массу неудобств, лучше навсегда отказаться от пинцета и воспользоваться специальным триммером, который укоротит волоски аккуратно и безболезненно.

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