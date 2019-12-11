Насморк (ринит) - воспаление слизистой оболочки носовой полости. По форме течения ринит может быть острым или хроническим. По статистике в экономически развитых странах ринит отмечают у 15-20% населения. Ринит - наиболее частый симптом ОРВИ, поскольку при переохлаждении или пересушивании (сухой воздух в период отопительного сезона) нарушается кровоснабжение слизистой оболочки носа и ослабевает местная иммунная защита. При насморке из-за отека слизистой оболочки и скопления густой слизи (накапливается в пазухе), присоединяется бактериальная инфекция, происходит нагноение, что может потребовать даже оперативного вмешательства. Другое возможное осложнение ринита - нарушение проходимости слуховых труб с развитием воспаления среднего уха (отита).

Наиболее распространенные причины насморка: ОРВИ, вазомоторный (аллергический ринит), аденоиды (патологическое разрастание носоглоточной миндалины), инородные тела в носовом ходу, синусит (острое или хроническое воспаление околоносовых пазух), медикаментозный ринит, травма носа, искривление носовой перегородки.

К основным симптомам насморка относят: выраженную головную боль, боль в ушах, повышение температуры тела выше 38,5 °С, неприятный запах из носа, кровянистые выделения, гнойные выделения, выделения из одной половины носа (особенно у детей), кашель длящийся более одной недели.

Чем лечить сильный насморк? Симптоматическое лечение с помощью безрецептурных препаратов возможно только при аллергическом рините и рините при ОРВИ. Во всех остальных случаях следует рекомендовать пациенту обратиться к врачу. Прежде чем выбирать лекарство для взрослых, необходимо точно знать причину возникновения ринита. В зависимости от нее может потребоваться один из следующих препаратов: противоаллергические, противовирусные, антибактериальные (антибиотики) средства, глюкокортикостероиды. Эти препараты имеют определенные противопоказания и побочные эффекты, поэтому данные медикаменты не всегда можно употреблять без назначения врача. Существует еще два типа лекарств, которые широко применяют для лечения ринита, вызванного различными причинами. Это сосудосуживающие средства, противостоящие насморку практически любой этиологии, а также препараты на основе морской воды. При регулярном применении сосудосуживающих средств, привыкание к препаратам может возникнуть уже через 7 дней. Действие сосудосуживающих спреев и капель может быть ослаблено из-за болезненного состояния полости носа. Поэтому перед их применением рекомендуют промыть нос раствором морской воды - он очистит поверхность от загрязнений и повысит биодоступность лекарства.

Почему натуральная морская вода полезна для носа? Минеральный состав натуральной морской воды близок к составу крови и других жидкостей организма, поэтому не вызывает раздражения или сухости слизистой. Кроме того, морская вода содержит множество полезных микроэлементов, которые восстанавливают внутреннюю защитную оболочку носа. Подобные средства разжижают слизь, способствуя ее легкому выведению, а также очищают нос от патогенных бактерий, возбудителей инфекций и аллергенов. Средства на основе морской воды действуют мягко и естественно. Причем применять их можно в течение длительного периода времени, а также в профилактических целях.

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