Чем полезен морковный сок?

- 8 качеств, о которых вы не знали

А вы знали, что морковь - это идеальный продукт для поддержания гигиены полости рта? А еще она прекрасно справляется с запорами и дискомфортом в желудке. Всего один стакан морковного сока в день: неисчерпаемый источник энергии и польза для здоровья!

Наверняка вам известно, что морковь очень полезна для зрения и кожи (из-за наличия бета-каротина), как показывает это исследование. Но это далеко не единственные ее полезные свойства. Потребляя морковный сок, вы извлекаете максимальную пользу, поскольку в сыром виде овощ сохраняет все свои витамины.

Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru рассказывает, какими же еще полезными свойствами обладает морковный сок.

Морковь: оранжевое золото

Итак, речь пойдет об одном из самых потребляемых во всем мире овощей. И дело не только в том, что морковь очень вкусная, она еще и необыкновенно полезная.

Поговорим сначала о трех наиболее важных питательных веществах, которые входят в ее состав. Это:

Бета-каротин

Это именно тот элемент, который придает моркови ее привлекательный оранжевый цвет. Ему же мы обязаны и растворимыми питательными соединениями.

Печень, в свою очередь, превращает бета-каротин в витамин А. А это мощный антиоксидант, который "прикрепляется" к вредным молекулам и делает их безвредными.

Витамин А

Помимо того, что витамин А получается из бета-каротина, в моркови он есть и "в чистом виде".

Один стакан морковного сока обеспечивает организм взрослого человека 700% от его дневной потребности. Витамин А защищает наше зрение и помогает предотвратить развитие дегенеративных заболеваний (в том числе рак).

Кроме того, витамин А способствует росту костей и зубов. Он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает здоровье клеток. Достаточное количество витамина А в организме помогает организму противостоять различным инфекциям и регулирует кровяное давление.

Альфа-каротин

Антиоксидант, полный флавоноидов (в одной чашке моркови содержится 5,9 мг альфа-каротина).

Считается, что это питательное вещество способно продлить нашу жизнь (а еще оно предотвращает рак легких). Оно растворяется в жирах, а потому в данном случае морковь можно есть в обжаренном виде, или приготовленную на гриле.

В моркови содержится еще масса питательных веществ, которые превращают ее в "супер-овощ". Поэтому его рекомендуют как взрослым (даже беременным женщинам и пожилым людям), так и детям.

В одной чашке морковного сока содержится:

Витамин К

Витамин С

Пищевые волокна (клетчатка)

Калий

Витамин В6

Марганец

Молибден

Витамин В1 (тиамин)

Витамин В3 (ниацин)

Фосфор

Магний

Фолат

Чем же полезен морковный сок?

В дополнение к свойствам вышеперечисленных питательных веществ, следует отметить еще несколько преимуществ, которыми обладает морковный сок (особенно если пить его с утра натощак):

Улучшает здоровье полости рта

Если есть морковь сырой, то она прекрасно чистит зубы. Но даже если потреблять морковь в обработанном виде, у нее останутся определенные преимущества.

Она укрепляет зубы и десны, улучшает кровообращение и предотвращает размножение бактерий на зубах.

А поскольку в моркови содержится фтор, этот овощ предотвращает еще и развитие кариеса и поддерживает зубную эмаль в хорошем состоянии.

Улучшает аппетит

Стакан морковного сока в день помогает быстрее восстановиться в послеоперационный период. Улучшает аппетит у людей с проблемами пищеварения.

Это хороший вариант и для детей, у которых начинают расти зубки, и для пожилых людей, которые вынуждены есть кашу или супы.

Восстанавливает нервную систему

Если вам предстоит сдавать экзамен, вы собираетесь на первое свидание или идете на важное собрание на работе, рекомендуем вам выпить немного морковного сока. Этот целебный напиток полезен в любой стрессовой ситуации.

Фосфор и калий, содержащиеся в моркови, заряжают нас энергией, придают сил и оказывают омолаживающий эффект на организм.

Сохраняет красоту ногтей и волос

Нет ничего лучше, чем морковь, если вы хотите укрепить свои ногти и придать волосам естественный блеск.

Провитамин А, который в ней содержится, помогает организму восстанавливать поврежденные из-за воздействия окружающей среды клетки.

Также морковь помогает регулировать выработку кожного сала на коже головы.

Улучшает питательные свойства грудного молока

Витамин А и бета-каротин - вот два питательных вещества, которые всегда должны присутствовать в рационе беременной или кормящей женщины.

По мнению врачей, эти два ингредиента повышают биологические качества грудного молока и способствуют его выработке в соответствии с потребностями ребенка.

Морковь полезна для зрения

Бета-каротин обладает способностью предотвращать преждевременное старение. Конечно, морковь не поможет нам снять очки навсегда, но защитит сетчатку глаз (предотвратит ее отслоение) и предотвратит развитие катаракты в пожилом возрасте.

Морковный сок рекомендуется потреблять пациентам с потерей остроты зрения и тем, кто плохо видит в темноте и полумраке.