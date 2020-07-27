Ученые обучают нейросеть для диагностики коронавируса по рентгену легких
Исследователи из отдела компьютерной архитектуры и технологии Школы компьютерной инженерии Университета Севильи (ETSII) работают над системой, которая использует рентгеновские снимки легких пациентов для диагностики коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru..
Система использует глубокое обучение модели нейронной сети, которая может различать здоровых пациентов, пациентов с пневмонией и пациентов с коронавирусом COVID-19.
Результаты, опубликованные в журнале "Прикладные науки" (Applied Sciences), показывают, что этот метод на 100% эффективен при идентификации коронавируса COVID-19, доказывая, что его можно использовать в качестве вспомогательного средства для диагностики этого заболевания.
Инструменты обработки могут помочь снизить нагрузку на работников здравоохранения, отфильтровывая случаи. Методы искусственного интеллекта, такие как глубокое обучение, доказали свою высокую эффективность в выявлении паттернов, подобных тем, которые обнаруживаются в пораженной ткани.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре