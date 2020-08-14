Ученые предложили лечить коронавирус радиацией

Ученые из США и Канады предложили лечить коронавирус нового типа при помощи лучевой терапии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что они установили, что низкие дозы рентгеновских лучей способны снижать смертность от пневмонии примерно на 20%. Такую методику уже использовали на десяти пациентах с COVID-19. После экспериментального лечения они излечивались за три дня против 12 дней в контрольной группе.

Как рассказали специалисты из Института рака Университета Эмори, такое однократное десятиминутное лечение хорошо переносится даже пожилыми пациентами, людьми с хроническими заболеваниями. По их словам, оно несет минимальную токсичность.

При этом американские специалисты-радиологи заявили о серьезных побочных эффектах такого лечения. Они заявили, что лучевая терапия способна уменьшить воспаление, но в то же время убивает необходимые для борьбы с инфекцией B- и T-клетки иммунитета.